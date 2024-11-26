Поиск

Бизнес попросил упростить контрольную инфраструктуру на границе РФ и Казахстана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила оптимизировать структуру контроля на границе России и Казахстана для сокращения транспортно-логистических расходов.

Соответствующую инициативу представил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко во вторник в Уфе на ХХ форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Сейчас добавленная стоимость транспорта и логистики к продукту составляет более 40%. Много, согласитесь. Нам бы хотелось все-таки эту сторону внешней торговли уменьшить. (...) Может быть нам пора зачистить контрольно-пропускные пункты? (...) Для чего промежуточные контрольные досмотры, проверки? (...) На мой взгляд, инфраструктурные административные решения двухстороннего масштаба могли бы нам снизить транспортно-логистическую составляющую", - сказал он на заседании российско-казахстанского делового совета.

Он отметил, что Казахстан становится большой транзитной зоной, которая соединяет "глобальный юг с Россией". Потому для дальнейшего развития торгово-экономических отношений необходимо удешевлять транспортно-логистический сегмент, работать над всей соответствующей инфраструктурой.

"Когда товар идет из-за рубежа, заходит в сторону Казахстана, с пломбой, приходит на СВХ (склады временного хранения - ИФ) в РФ, там еще раз перепроверяют, пересчитывают, таможню доплатили, НДС, растаможили и пустили на рынок. Ну промежуточные зачем контрольные досмотры, проверки, которые у нас есть на КПП?" - добавил Падалко.

Торгово-промышленная палата России ТПП Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

ВБ допустил, что Молдавия по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });