Бизнес попросил упростить контрольную инфраструктуру на границе РФ и Казахстана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила оптимизировать структуру контроля на границе России и Казахстана для сокращения транспортно-логистических расходов.

Соответствующую инициативу представил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко во вторник в Уфе на ХХ форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Сейчас добавленная стоимость транспорта и логистики к продукту составляет более 40%. Много, согласитесь. Нам бы хотелось все-таки эту сторону внешней торговли уменьшить. (...) Может быть нам пора зачистить контрольно-пропускные пункты? (...) Для чего промежуточные контрольные досмотры, проверки? (...) На мой взгляд, инфраструктурные административные решения двухстороннего масштаба могли бы нам снизить транспортно-логистическую составляющую", - сказал он на заседании российско-казахстанского делового совета.

Он отметил, что Казахстан становится большой транзитной зоной, которая соединяет "глобальный юг с Россией". Потому для дальнейшего развития торгово-экономических отношений необходимо удешевлять транспортно-логистический сегмент, работать над всей соответствующей инфраструктурой.

"Когда товар идет из-за рубежа, заходит в сторону Казахстана, с пломбой, приходит на СВХ (склады временного хранения - ИФ) в РФ, там еще раз перепроверяют, пересчитывают, таможню доплатили, НДС, растаможили и пустили на рынок. Ну промежуточные зачем контрольные досмотры, проверки, которые у нас есть на КПП?" - добавил Падалко.