ТБанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50 млрд руб.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Т-Банк за 10 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% - до 50 млрд руб., Росбанк - на 42%, до 46 млрд руб., говорится в сообщении "ТКС Холдинга" (обе кредитные организации входят в него).

Совокупный кредитный портфель ТБанка и Росбанка на конец октября 2024 года практически не изменился по сравнению с сентябрем 2024 года и составил 2,7 трлн руб. С начала 2024 года портфель вырос на 10%.

При этом кредитный портфель ТБанка за январь-октябрь вырос на 58% - до 1,7 трлн руб. (рост портфеля в октябре составил 25%). Холдинг отмечает, что изменения в структуре объединенного портфеля связаны с интеграцией ТБанка и Росбанка и перераспределением портфелей кредитов физическим лицам внутри группы.

Средства клиентов в двух банках в октябре сократились на 5,8% - до 3,6 трлн руб. (с начала года они выросли на 13%). Средства физлиц в октябре снизились на 3,4% - до 2,6 трлн руб., юрлиц - на 11,7%, почти до 1 трлн руб. Средства клиентов на счетах в ТБанке в октябре сократились на 1,8% - до 2,5 трлн руб.

Холдинг объяснил снижение суммарного объема привлеченных средств юрлиц за месяц оптимизацией баланса Росбанка и его меньшей потребностью в ликвидных средствах в связи с перераспределением кредитных портфелей внутри группы.

Общий капитал ТБанка по РСБУ на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб. (рост с начала года на 17,9%, за месяц - на 4,6%), Росбанка - 207 млрд руб. (снижение с начала года - на 14,2%, за месяц - на 8,5%).

Коэффициент достаточности базового капитала ТБанка с начала года сократился на 1,3 процентного пункта (п.п.) - до 7,2%, основного капитала - на 1,3 п.п., до 10,3%, общего капитала - на 2,6%, до 10,3%. Коэффициент достаточности базового капитала Росбанка за 10 месяцев вырос на 1,9 п.п. - до 11,1%, основного капитала - на 0,7 п.п., до 11,9%, общего капитала - на 0,1 п.п., до 13,0%.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка.

"Интерросу" Владимира Потанина после сделки по интеграции Росбанка принадлежит 41,4% "ТКС Холдинга".