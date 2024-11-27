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"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания ТБанка и "Т-страхования") сменило название на МКПАО "Т-Технологии", следует из данных ЕГРЮЛ.

Акционеры группы в середине ноября утвердили изменения в устав, закрепляющие смену наименования.

Летом 2024 года холдинг изменил названия основных активов группы, в частности, Тинькофф банк стал называться ТБанк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Основным акционером является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

ТКС Холдинг Т-Технологии
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