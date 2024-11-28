Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев упала в 4,3 раза
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за 9 месяцев 2024 года упала на 77% и составила 42,392 млрд рублей по сравнению со 182,131 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка НЛМК при этом составила 560,113 млрд рублей, что на 6,7% выше 524,779 млрд рублей, полученных за 9 месяцев 2023 года.
Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.
Согласно подсчетам "Интерфакса", выручка по РСБУ в третьем квартале упала на 15,2% по сравнению со вторым кварталом, до 169,597 млрд рублей, чистая прибыль - на 7,6%, до 12,106 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тысячах рублей)
|Январь-сентябрь 2024г
|Январь-сентябрь 2023г
|Динамика
|Выручка
|560 113 206
|524 779 784
|6,7%
|В т.ч. выручка от продажи метпродукции
|556 818 659
|520 605 184
|7,0%
|Себестоимость продаж
|(436 369 282)
|(355 056 970)
|22,9%
|В т.ч. себестоимость проданной пметпродукции
|(429 373 722)
|(347 728 812)
|23,5%
|Валовая прибыль
|123 743 924
|169 722 814
|-27,1%
|Прибыль от продаж
|49 441 104
|116 613 799
|-57,6%
|Прибыль до налогообложения
|51 679 467
|211 053 911
|-75,5%
|Чистая прибыль
|42 391 733
|182 131 383
|-76,7%