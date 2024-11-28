Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев упала в 4,3 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за 9 месяцев 2024 года упала на 77% и составила 42,392 млрд рублей по сравнению со 182,131 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка НЛМК при этом составила 560,113 млрд рублей, что на 6,7% выше 524,779 млрд рублей, полученных за 9 месяцев 2023 года.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Согласно подсчетам "Интерфакса", выручка по РСБУ в третьем квартале упала на 15,2% по сравнению со вторым кварталом, до 169,597 млрд рублей, чистая прибыль - на 7,6%, до 12,106 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тысячах рублей)