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Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев упала в 4,3 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за 9 месяцев 2024 года упала на 77% и составила 42,392 млрд рублей по сравнению со 182,131 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка НЛМК при этом составила 560,113 млрд рублей, что на 6,7% выше 524,779 млрд рублей, полученных за 9 месяцев 2023 года.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Согласно подсчетам "Интерфакса", выручка по РСБУ в третьем квартале упала на 15,2% по сравнению со вторым кварталом, до 169,597 млрд рублей, чистая прибыль - на 7,6%, до 12,106 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тысячах рублей)

Январь-сентябрь 2024г Январь-сентябрь 2023г Динамика
Выручка 560 113 206 524 779 784 6,7%
В т.ч. выручка от продажи метпродукции 556 818 659 520 605 184 7,0%
Себестоимость продаж (436 369 282) (355 056 970) 22,9%
В т.ч. себестоимость проданной пметпродукции (429 373 722) (347 728 812) 23,5%
Валовая прибыль 123 743 924 169 722 814 -27,1%
Прибыль от продаж 49 441 104 116 613 799 -57,6%
Прибыль до налогообложения 51 679 467 211 053 911 -75,5%
Чистая прибыль 42 391 733 182 131 383 -76,7%
НЛМК
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