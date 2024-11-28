Красноярский бизнесмен Дударев приобрел еще одну золотую россыпь – на Чукотке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ЗЭР" стало победителем аукциона на право разведки и добычи россыпного золота на участке недр ручей Левая Перевальная левого притока реки Перевальной на Чукотке, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

В торгах помимо "ЗЭР" участвовали компании "Райз", "Полис-Про", "Ветвистый" и "Артель старателей "Сияние". При стартовом платеже 17,4 млн рублей лот был продан за 286,427 млн рублей – эту стоимость компания-победитель заявила на 105 шаге, превысив начальную в 16,5 раза.

Месторождение находится в 50 км к востоку от поселка Бараниха и примерно в 140 км от столицы региона – Певека. Балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют 264 кг, забалансовые – 5 кг.

"Геологоразведочные работы россыпей ручья Левая Перевальная выполнены еще в восьмидесятые годы прошлого века. За десять лет, вплоть до 1998 года, Комсомольский ГОК добыл 622 килограмма россыпного золота. Сегодня месторождение снова вовлечено в разработку. А это значит – новые рабочие места и доходы в бюджет", - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ЗЭР" зарегистрировано в Красноярске в 2020 году. Выручка компании в 2023 году составила 2 млрд рублей (в 2022 году – 1,2 млрд рублей). Компании принадлежит несколько других лицензий, в том числе на Чукотке.

Через несколько юрлиц конечным владельцем ООО является красноярский предприниматель Антон Дударев. Ранее сообщалось, что другая его компания – ООО "Новый Базас" – в 2021 году провела другие многоэтапные торги, приобретя право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота месторождения на реке Чактыг в Туве. Тогда за 138 шагов победитель поднял цену с 7,6 млн рублей до 403 млн рублей.

Дудареву принадлежит несколько компаний, большая часть из них специализируются на добыче песков и руд драгоценных металлов. Кроме того, он владеет красноярской стройкомпанией ООО "Электромонтажстрой" – это наиболее успешный актив бизнесмена: выручка в 2023 году составила 4,9 млрд рублей.