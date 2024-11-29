"Росморпорт" планирует вступить в дело о банкротстве нефтесервисной "Вимар Оффшор"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" подало заявление о вступлении в дело о банкротстве ООО "Вимар Оффшор" (Астрахань, специализируется на выполнении морских операций и модернизации технических объектов нефтегазового комплекса), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит требование кредитора в размере 39,982 млн рублей единолично, без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.

Ранее сообщалось о намерениях УФНС России по Астраханской области и "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти" о вступлении в дело о банкротстве "Вимар Оффшора".

Ходатайство о вступлении в дело также подало казахстанское ТОО "Каспиан Оффшор Констракшн" (предоставляет оффшорные морские услуги на Каспийском море), суд рассмотрит его 5 декабря. Кроме того, аналогичные ходатайства подали ООО "ГК сервисные и промышленные активы" (Москва, занимается обслуживанием технологических и магистральных трубопроводов, технологического оборудования на объектах нефтегазовой отрасли), ООО "Адамант" (Астрахань, занимается транспортировкой негабаритных и крупногабаритных грузов по реке или морю), ООО "Альянс" (Астрахань, занимается вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом), ООО "БТ СВАП" (Москва, занимается строительством, производством трубной, свайной продукции, металлообработкой), ООО "Строительная компания "Главэнергострой" (Москва, занимается строительством коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями) и ООО "СК Северная гавань" (Санкт-Петербург, занимается судоремонтными работами и модернизацией судов).

Суд оставил без движения заявления "Альянса" и "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти".

В деле также участвует Южная транспортная прокуратура.

"Вимар Оффшор" в свою очередь подала апелляционную жалобу на решение о признании ее банкротом по заявлению ООО "Сварог" и введении процедуры наблюдения, однако суд оставил ее без движения до 11 декабря.

ООО "Сварог" подало заявление о признании ООО "Вимар Оффшор" банкротом 1 марта 2024 года. На заседании 5 августа суд приостановил производство по делу, а 13 сентября возобновил его по ходатайству "Сварога". В октябре суд признал обоснованным заявление "Сварога" о признании "Вимар Оффшора" банкротом, ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Задолженность "Вимар Оффшора" перед "Сварогом" на 47,143 млн рублей включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 10 февраля 2025 года.

ООО "Вимар Оффшор" зарегистрировано 22 августа 2008 года в Астрахани. По данным сайта компании, она специализируется на выполнении всех видов морских операций, подводно-технических работ и модернизации сложных технических объектов нефтегазового комплекса. Согласно информации о проектах, в 2016 году ООО завершило морские операции при обустройстве месторождения им. Филановского, в 2019-м – работы по прокладке силовых подводных кабелей на том же месторождении по заказу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". В настоящее время компания ведет строительство подводных трубопроводов на месторождении им. Грайфера по заказу дочерней компании "ЛУКОЙЛа".