Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре поднялся до 51,3 пункта

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре 2024 года составил 51,3 пункта, поднявшись с октябрьских 50,6 пункта, показало исследование S&P Global.

Улучшению операционных условий в секторе способствовал возобновившийся рост новых заказов в ноябре, свидетельствуют последние данные.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

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