Поиск

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре поднялся до 51,3 пункта

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре 2024 года составил 51,3 пункта, поднявшись с октябрьских 50,6 пункта, показало исследование S&P Global.

Улучшению операционных условий в секторе способствовал возобновившийся рост новых заказов в ноябре, свидетельствуют последние данные.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новость дополняется

PMI S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $72,2 за баррель

Бюджет РФ

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 гг

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Raiffeisen завершил сделку по продаже белорусского Приорбанка инвестору из ОАЭ

Кофе арабика завершает ноябрь максимальным ростом с 2014 года

Гендиректором ВТО переизбрана Нгози Оконджо-Ивеалу

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тыс. т сливочного масла

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря повысится на 22,4%

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });