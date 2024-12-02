Венгрия ждет продолжения поставок газа из России, несмотря на санкции против ГПБ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вице-премьер Александр Новак заверил его в намерении Москвы продолжать непрерывные поставки газа Будапешту, несмотря на санкции США против Газпромбанка.

"Российские партнеры заверили нас в полной приверженности сохранению сотрудничества и непрерывным поставкам газа", - написал Сийярто в соцсети.

По оценке министра, решение американской администрации включить Газпромбанк в санкционный список "ставит страны Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрию, в затруднительное положение".

Пресс-служба правительства России сообщила, что Новак обсудил с Сийярто вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Венгрией, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию.

"Венгрия остается важным европейским торгово-экономическим партнером России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объем взаимных инвестиции российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", - приводятся в сообщении слова Новака.

Ранее Сийярто обсуждал ситуацию с поставками газа в Венгрию после введения санкций США в отношении Газпромбанка с первым замминистра энергетики Павлом Сорокиным.

"Вместе с Павлом Сорокиным, первым замминистра энергетики РФ, мы рассмотрели ситуацию с поставками газа и подтвердили, что продолжим сотрудничать ради безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто в соцсети.

Венгрия и Словакия в середине июля прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев ужесточил санкции против российской компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". До этого "ЛУКОЙЛ" обеспечивал около трети импорта Венгрии и 40-45% импорта Словакии.

В сентябре венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. С 9 сентября указанные объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group.