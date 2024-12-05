Падение заказов промпредприятий ФРГ в октябре оказалось меньше прогноза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре уменьшился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - на 2%, по данным Trading Economics.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 7,2% (максимальный подъем в текущем году), а не на 4,2%, как было объявлено ранее.

Падение в позапрошлом месяце было, в том числе, обусловлено сокращением объема заказов в автомобилестроении (на 3,7%).

Заказы на потребительские товары в октябре повысились на 4,2%, на промежуточные товары - на 0,9%, в то время как на средства производства сократились на 3,6%.

Зарубежные заказы выросли на 0,8%, в том числе из стран, не входящих в Европейский союз, - на 6,3%. Спрос со стороны государств ЕС упал на 7,6%.

Объем внутренних заказов уменьшился на 5,3%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в октябре был на 5,7% выше показателя за тот же месяц 2023 года.