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Кредиторская задолженность рыбохозяйственного комплекса РФ превысила 1 трлн руб.

Она практически сравнялась с годовым оборотом отрасли, заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Кредиторская задолженность рыбохозяйственного комплекса РФ в настоящее время превышает 1 трлн рублей и практически сравнялась с годовым оборотом отрасли, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на общем собрании ВАРПЭ и общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников (РСРР) в четверг в Москве.

"Финансов-экономическое состояние рыбохозяйственного комплекса в этом году значительно усложнилось. По итогам восьми месяцев прибыль снизилась на 26% - с 81 млрд до 60 млрд рублей, более 40% предприятий отрасли работают с убытком. Совокупная задолженность отрасли по кредитам и займам составила свыше 1 трлн рублей и практически сравнялась с годовым оборотом", - заявил Зверев.

По его словам, в 2025 году развитие отрасли может пойти по двум сценариям - инерционному и шоковому. "При инерционном сценарии оборот отрасли составит 1 трлн 150 млрд рублей, при шоковом - около 1 трлн рублей", - уточнил он.

Зверев прогнозирует, что с учетом увеличения себестоимости производства рыбопродукции в 2025 году ожидается снижение прибыли по рыбодобыче до 76 млрд рублей.

Комментируя заявление об убыточных компаниях, принявший участи в собрании руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что 40% - это большая цифра. "Но надо посмотреть, с чем это связано. Это надо обязательно проанализировать, - подчеркнул он. - Общая температура по больнице не всегда четко показывает состояние дел. Надо в каждом конкретном случае посмотреть - в чем там конкретно убыток сформирован".

Как заявил на собрании президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, эти негативные процессы четко проявляются в минтаевом секторе, на который приходится около трети вылова рыбы и выпуска рыбной продукции, а также выручки отрасли.

"Негативный тренд формируется уже насколько лет, однако в этом году ситуация резко ухудшилась", - сказал он. Одна из причин - ухудшение ситуации на внешних рынках, в том числе из-за санкционного давления. "Мы увидели резкое снижение цен на все виды минтаевой продукции на всех импортных рынках, по отдельным позициям цены били на исторически низком уровне", - констатировал он.

"Если в прошлом году средняя рентабельность предприятий минтаевого сектора по чистой прибыли была 7%, а доля убыточных предприятий была 35%, то по итогам текущего года мы ожидаем, что эти показатели "просядут", и будет хорошо, если средняя рентабельность удержится на нулевой отметке и не уйдет в отрицательное значение, а доля убыточных предприятий, безусловно, вырастет", - заявил Буглак.

При этом он подчеркнул, что это особенно опасно в связи с тем, что "минтаевые компании являются основными участниками программы инвестиционных квот" "А все проекты реализуются с привлечением кредитных средств, стоимость которых выросла", - добавил он.

ВАРПЭ Герман Зверев Всероссийская ассоциация рыбопромышленников
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