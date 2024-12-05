Минфин еще не определился со сроками запуска линейки семейных инвестиционных инструментов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает с Банком России и участниками рынка детали линейки новых инвестиционных инструментов - индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), программы долгосрочных сбережений (ПДС) и долевого страхования жизни (ДСЖ) для семей, сроки их запуска пока не определены, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"У нас есть уже традиционная линейка - ИИСы, ПДС, ДСЖ, на них действуют похожие правила. Но главное - это единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей. Предполагается, что мы создадим такую же линейку ИИС, ПДС, ДСЖ для семей. Там будет налоговый вычет в 1 млн рублей, то есть это существенное повышение стимулов для семей накапливать для себя, для детей", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Отвечая на вопрос, когда эта линейка может появиться, Чебесков сказал: "Сейчас точно не могу сказать по срокам".

"Деталей у нас пока нет, но предполагается, что для всех (семей - ИФ)", - добавил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил о поручении правительству и ЦБ создать финансовый инструмент для семейных сбережений. Позднее Минфин уточнил, что вместе с Банком начал готовить специальную линейку семейных инвестиционных инструментов с налоговым вычетом в 1 млн рублей.