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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Китай в ноябре активизировал импорт нефти, увеличив его к октябрю на 12%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в ноябре увеличился к октябрю на 12,2% - с 10,53 млн б/с до 11,81 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Относительно ноября прошлого года поставки выросли на 14,3%.

В абсолютном выражении импорт нефти в КНР в прошлом месяце составил 48,52 млн тонн, что на 8,6% больше, чем в октябре - почти 44,7 млн тонн, и на 14,3% больше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 42,45 млн тонн.

Стоимость приобретенной нефти в ноябре 2024 года - $26,275 млрд.

Всего за одиннадцать месяцев Китай импортировал 505,59 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Затраты на ее покупку снизились на 2,9%: с $308,31 млрд до $299,34 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце составили 4,075 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в октябре, но на 2% меньше, чем в ноябре 2023 года. Стоимость приобретенных в ноябре-2024 нефтепродуктов составила почти $2,5 млрд.

Всего за январь-ноябрь 2024 года Пекин импортировал 44,94 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Китай КНР
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