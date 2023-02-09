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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram снова функционируют

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram (информационные ресурсы запрещенной в РФ организации, заблокированы в России).

Пользователи соцсетей вновь могут видеть в них страницы Трампа. Последние записи там датированы 6 января 2021 года - днем штурма Капитолия в Вашингтоне.

В конце января президент компании Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram восстановят в ближайшие недели.

"Мы убеждены в том, что риск (для общественной безопасности) в достаточной степени снизился. Таким образом, мы восстановим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели", - говорилось в заявлении Клегга, опубликованном на сайте Meta.

Он отметил, что в будущем при нарушении правил контент Трампа могут удалить, а аккаунты снова заблокировать на срок от одного месяца до двух лет.

Трамп тогда отреагировал на решение Meta на собственной платформе Truth Social. "Facebook, который потерял миллиарды долларов в цене с тех пор, как "деплатформировал" меня, вашего любимого президента, только что объявил, что они восстанавливают мою учетную запись. Подобное никогда больше не должно случиться с действующим президентом или с кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия!" - написал он.

При этом Трамп не уточнил, вернется ли он к использованию продуктов Meta.

Дональд Трамп США
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