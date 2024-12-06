Трамп назначил главу политики в сфере ИИ и криптовалют в своей администрации

Им стал венчурный инвестор из Кремниевой долины Дэвид Сакс

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначил руководителем политики в области искусственного интеллекта и криптовалют в своей администрации Дэвида Сакса, венчурного инвестора из Кремниевой долины.

Сакс работал в PayPal Holdings вместе с Илоном Маском более 20 лет назад. Маск поздравил его с этим назначением в соцсети.

Сакс был одним из первых и наиболее активных сторонников Трампа в Кремниевой долине, которая обычно поддерживала демократов, пишет The Wall Street Journal. В июне он провел сбор средств для кампании политика в Сан-Франциско, сумев привлечь более $12 млн.

"В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой в сфере ИИ и криптовалют - двух областей, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Он сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих сферах", - написал избранный президент США.

Сакс также возглавит президентский совет по науке и технологиям при Трампе.