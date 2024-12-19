Поиск

"Вымпелком" в 2025 году полностью переведет 3G-частоты в сеть LTE в 15 субъектах РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в 2025 году полностью переведет радиочастоты, использовавшиеся для 3G, в сеть LTE, что позволит повысить качество мобильного интернета. Об этом сообщил замгендиректора, руководитель технического блока компании Валерий Шоржин, слова которого приводятся в сообщении оператора.

По его словам, также в 2025 году "Вымпелком" планирует провести рефарминг (перевод радиочастот предыдущего поколения мобильной связи для развития актуального стандарта) в диапазоне 2100 МГц в 18 регионах. Также оператор продолжит развивать покрытие, проводя рефарминг диапазона 900 МГц в 13 субъектах РФ.

"Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растет. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE", - пояснил Шоржин.

Как говорится в сообщении, в 2024 году объем мобильного интернет-трафика в сети оператора вырос на 13%, поэтому "Вымпелком" сделал особый акцент на использовании инновационных решений при проведении рефармингов.

В уходящем году "Вымпелком" провел рефарминг диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц в 16 субъектах; в 12 регионах – диапазона 900 МГц; полный перевод спектра 3G в сеть LTE – в 9 субъектах (в том числе – в Московской области), в ряде регионов было проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

"Эти меры позволили значительно улучшить качество предоставляемых услуг, средняя скорость загрузки выросла на 4% год к году", - говорится в сообщении.

Вымпелком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35%, годовая ускорилась до 9,5%

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"6 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });