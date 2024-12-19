"Вымпелком" в 2025 году полностью переведет 3G-частоты в сеть LTE в 15 субъектах РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в 2025 году полностью переведет радиочастоты, использовавшиеся для 3G, в сеть LTE, что позволит повысить качество мобильного интернета. Об этом сообщил замгендиректора, руководитель технического блока компании Валерий Шоржин, слова которого приводятся в сообщении оператора.

По его словам, также в 2025 году "Вымпелком" планирует провести рефарминг (перевод радиочастот предыдущего поколения мобильной связи для развития актуального стандарта) в диапазоне 2100 МГц в 18 регионах. Также оператор продолжит развивать покрытие, проводя рефарминг диапазона 900 МГц в 13 субъектах РФ.

"Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растет. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE", - пояснил Шоржин.

Как говорится в сообщении, в 2024 году объем мобильного интернет-трафика в сети оператора вырос на 13%, поэтому "Вымпелком" сделал особый акцент на использовании инновационных решений при проведении рефармингов.

В уходящем году "Вымпелком" провел рефарминг диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц в 16 субъектах; в 12 регионах – диапазона 900 МГц; полный перевод спектра 3G в сеть LTE – в 9 субъектах (в том числе – в Московской области), в ряде регионов было проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

"Эти меры позволили значительно улучшить качество предоставляемых услуг, средняя скорость загрузки выросла на 4% год к году", - говорится в сообщении.