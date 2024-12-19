Башенную "дочку" Т2 возглавил топ-менеджер оператора Полозенко

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Пилар" (башенная "дочка" сотового оператора Т2) назначен Валентин Полозенко. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 13 декабря.

До этого функции единоличного исполнительного органа выполняла управляющая компания - ООО "Т2 Мобайл".

В пресс-службе Т2 "Интерфаксу" подтвердили назначение гендиректора башенной "дочки".

"Замена единоличного исполнительного органа в ООО "Пилар" и АО "Милликом НТК" (также "дочка" Т2 - ИФ) с управляющей организации на генерального директора была произведена в целях оптимизации внутренних процессов группы компаний Т2: повышения эффективности управления, упрощения договорной работы и управления рисками", - сказали в компании.

Полозенко работал в компании "Мегафон", в 2021 году перешел в Т2 на позицию директора по развитию башенной инфраструктуры. Он сохраняет эту должность и будет совмещать ее с должностью гендиректора ООО "Пилар".

Как сообщили в компании, за время работы в Т2 Полозенко консолидировал башенную инфраструктуру Т2, "Ростелекома" и ряда других юридических лиц на базе ООО "Пилар", разработал и внедрил общую и коммерческую стратегии башенной компании. Реализовал ряд мер по повышению эффективности и дополнительной монетизации башенной инфраструктуры.

Т2 завершил формирование башенной компании на базе ООО "Пилар" в июле 2023 года.

ООО "Пилар" зарегистрировано в 2009 году, уставный капитал – 3 млрд рублей. Основным владельцем компании является ООО "Т2 Мобайл" (основное юрлицо сотового оператора Т2), владеющее 99%, оставшиеся - у АО "Милликом НТК".

Выручка ООО "Пилар" в 2023 году составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей.