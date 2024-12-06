Сбербанк рассчитывает через 2-3 года начать окупать инвестиции в генеративный ИИ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк считывает, что инвестиции в генеративный искусственный интеллект начнут окупаться на горизонте двух-трех лет.

"Мы цифру сейчас не воспроизведем, но я не думаю, что ее нужно воспроизводить. Инвестиции в GenAI (Generative Artificial Intelligence, генеративный ИИ) они очень большие, такие же, наверное, как у всех технологических компаний, которые занимаются разработкой генеративных моделей", - сказал глава Сбера Герман Греф во время Дня инвестора кредитной организации.

"Пока мы их не монетизируем в таком объеме, это инвестиции вперед, но у нас есть шанс их монетизировать (...) В этом году примерно $350 млрд инвестиций в GenAI и примерно $60 млрд оборота. Это, конечно, пока не сопоставимые цифры. Но сейчас все последние прогнозы существенно скорректированы в большую сторону. Мы уверены сегодня, что два-три года - и инвестиции в GenAI начнут окупаться", - добавил он.

По его словам, в 2025 году банк будет уже близок к тому, чтобы выйти на окупаемость, но пока инвестиции будут еще в минус. "Я думаю, что в 2026-2027 год мы начнем монетизировать это", - сказал глава Сбера.

Согласно стратегии банка на 2024-2026 год, инвестиции в технологии за этот период достигнут 450 млрд рублей, сообщал вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов на Дне инвестора в прошлом году.