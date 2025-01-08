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Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский актер Юрий Борисов стал номинантом на ежегодную премию Гильдии кинрактеров США SAG Awards в категории "Лучший актер второго плана" в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, следует из заявления на сайте организации.

Церемония вручения наград состоится 23 февраля. Полный список номинантов опубликован на сайте в среду.

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии "Золотой глобус". Борисов не получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора", ее вручили Кирану Калкину, сыгравшему в кинокартине "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.

Ранее в SAG Awards сообщили об отмене церемонии объявления номинантов премии в Лос-Анджелесе из-за крупных лесных пожаров в окрестностях города.

Юрий Борисов
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