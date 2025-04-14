Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса скончался на родине в возрасте 89 лет, передает в понедельник Associated Press.

О смерти писателя сообщил его сын Альваро в соцсетях.

Писатель скончался в воскресенье в кругу своей семьи в столице Перу - Лиме.

Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в перуанском городе Арекипа. Отец писателя ушел из семьи еще до рождения сына. Детство Варгас Льоса провел в Боливии, где отец его матери был консулом.

Когда мальчику было 10 лет, семья воссоединилась и переехала в Лиму. Варгас Льоса учился в военном училище, а затем - в столичном университете Сан-Маркос, где изучал литературу и право. В 1958 году получил стипендию в Мадридском университете, жил в Европе и США.

В 15 лет будущий лауреат Нобелевской премии подрабатывал корреспондентом в местной газете.

Первый его роман "Город и псы", опубликованный в 1963 году, стал культовым. Роман "Праздник Козла" также принес писателю славу.

Кроме того, автор увлекался написанием биографических произведений. Так, он написал роман "Дорога в рай" о жизни французского художника Поля Гогена и его бабушки, французской писательницы и активистки Флоры Тристан. Он также написал биографический роман "Мечта Кельта" о жизни британского дипломата, деятеля ирландского национально-освободительного движения Роджера Дэвида Кейсмента.

В 1990 году Варгас Льоса баллотировался в президенты Перу, однако проиграл своему сопернику Альберто Фухимори.

В Нобелевском комитете в Стокгольме отмечали, что писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе за "картографию властных структур и точное изображение сопротивления, восстания и краха личности".