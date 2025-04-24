Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Движение транспорта ограничат в районе Пушкинской площади из-за фестиваля

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Лауреатов 47-го Московского международного кинофестиваля объявят в столице в четверг, церемония закрытия смотра пройдет в театре "Россия".

По итогам работы международного жюри будут присуждены: главный приз ММКФ - "Золотой Святой Георгий", "Серебряные Святые Георгии" за режиссуру, мужскую и женскую роли, а также специальный приз жюри. Помимо этого, будут названы победители в конкурсах документального и короткометражного кино.

Фильмом закрытия фестиваля станет аргентинская картина "Кем бы мы хотели быть" режиссёра Алехандро Агрести. Фильм рассказывает историю любви: мужчина и женщина на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.

Претенденты на главные награды

В основной конкурс этого года вошли 13 картин, из которых три - режиссеров из России.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, "Воздушный змей" режиссёра Алессандро Тонда (Италия, Бельгия), "Время жатвы" режиссеров Анвара Хассанпур и Эмира Хассанпур (США, Турция), "День цветения хлопка" режиссёра Щин Ген Су (Южная Корея), "Для твоего же блага" режиссёра Аксель Монсу (Аргентина), "Дом в огне" режиссёра Дани де ла Орден (Испания), "Мудрость кита" режиссёра Ондер Шенгюл (Турция), "Нестандартное мышление" режиссёра Мариано Хьютер (Аргентина), "Там, за мачтой" режиссёра Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия), "Элизиум" режиссёра Прадип Курба (Индия) и "Эвакуация" Фархата Шарипова (Казахстан).

Россию в основном конкурсе представили картины "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссера Андрея Зайцева, "Планета" режиссёра Михаила Архипова и "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой.

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году был режиссер, продюсер, обладатель множества наград Луис Миньярро (Испания). Также в жюри вошли актриса, певица, телеведущая, предприниматель и продюсер Бушра (Египет, Великобритания), режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), режиссер, сценарист Алексей Герман-младший (Россия), актёр Джон Робинсон (США) и актриса Марьяна Спивак (Россия).

Ограничения движения из-за ММКФ

Как ранее сообщили в департаменте транспорта Москвы, в связи с проведением ММКФ будет временно закрыто движение для транспорта в районе Пушкинской площади в период с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля.

Для проезда закроют участки в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара, а также на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.

О фестивале

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.