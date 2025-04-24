Гран-при ММКФ получила индийская картина "Элизиум"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 47-го Московского Международного кинофестиваля, стала индийская картина "Элизиум" режиссера Прадипа Курбы.

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия", передает корреспондент "Интерфакса".

Действие фильма-победителя происходит в 2047 году в вымирающей деревне кхаси, расположенной в горах штата Мегхалая. В этой деревне проживают всего шесть человек, связанных общей бедой и узами дружбы, которые своим существованием и верой в будущее доказывают, что при любых жизненных коллизиях основой выживания являются стойкость и человеческие взаимоотношения.

Режиссер также удостоен "Серебряного святого Георгия" за лучшую режиссерскую работу.

Спецприз жюри вручен фильму "Эвакуация" казахского режиссера Фархата Шарипова. Как отметили члены жюри, вручая награду, победившая картина "очень кинематографично показывает, что гуманизм преодолевает все ужасы войны".

Приз за лучшую женскую роль получила испанская актриса Мария Родригес Сото, сыгравшая в фильме "Дом в огне" режиссера Дани Де Ла Ордена. За лучшую мужскую роль отметили российского актера Евгения Цыганова за фильм "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой.

Кроме того, были вручены награды победителям других конкурсных программ.

"Серебренного святого Георгия" ММКФ за лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" удостоена картина "Мужу привет" режиссера Антона Маслова.

Награду за лучший короткометражный фильм получила испанская лента "Танец пчелы" режиссера Фона Кортисо. Специальным дипломом жюри документального кино отмечена российская картина "Танго" режиссера Федора Малышева.

Призом за лучшую документальную картину отмечен китайский режиссер Пань Чжици за фильм "Тетушка Ху и ее райский сад". Особым упоминанием жюри документального кино отмечена картина "Зимник" Юрия Дорохина.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 17 по 24 апреля. В основном конкурсе было представлено 13 картин.