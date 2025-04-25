Пушкинские Горы подключили к сетевому газу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Межпоселковый газопровод введен в эксплуатацию в Пушкинских Горах, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

"Совместное разрешение на пуск природного газа в Пушкинские Горы отдали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз", ООО "Газпром газификация" Сергей Густов", - говорится в сообщении.

Работы по строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 11,1 километра в рабочем поселке Пушкинские Горы были начаты в рамках программы развития газоснабжения и газификации в октябре 2024 года. Новые сети обеспечат возможность подключения к природному газу 2,8 тысячи индивидуальных домовладений и блочно-модульной котельной. Подключиться к сетевому газу сможет также комплекс Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

В Пушкинских Горах находится музей-заповедник поэта Александра Пушкина, основанный в 1922 году. Территория заповедника объединяет поселок, три усадьбы - Михайловское, Тригорское и Петровское, а также городище Савкина Гора.