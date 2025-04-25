Поиск

Пушкинские Горы подключили к сетевому газу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Межпоселковый газопровод введен в эксплуатацию в Пушкинских Горах, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

"Совместное разрешение на пуск природного газа в Пушкинские Горы отдали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз", ООО "Газпром газификация" Сергей Густов", - говорится в сообщении.

Работы по строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 11,1 километра в рабочем поселке Пушкинские Горы были начаты в рамках программы развития газоснабжения и газификации в октябре 2024 года. Новые сети обеспечат возможность подключения к природному газу 2,8 тысячи индивидуальных домовладений и блочно-модульной котельной. Подключиться к сетевому газу сможет также комплекс Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

В Пушкинских Горах находится музей-заповедник поэта Александра Пушкина, основанный в 1922 году. Территория заповедника объединяет поселок, три усадьбы - Михайловское, Тригорское и Петровское, а также городище Савкина Гора.

Михаил Ведерников Газпром межрегионгаз Сергей Густов Тригорское Псковская область Пушкинские Горы Михайловское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор
Умершие знаменитости

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение фильму "Полный армагеддец"

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

Роберт Де Ниро удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Рэпер Паша Техник умер

Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });