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Усадьба Гусева Полоса в Сколкове признана памятником архитектуры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Усадьбу начала XX века на территории инновационного центра "Сколково" признали памятником архитектуры регионального значения, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Старинный усадебный дом начала XX века признали памятником архитектуры регионального значения. Ранее у него был промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.

Усадьба расположена по адресу: улица Луговая, дом 4, корпус 4.

Главный дом усадьбы Гусева Полоса - образец архитектуры неоклассицизма. Сохранившийся усадебный дом располагается на местности, которую до 1870-х годов именовали пустошью Гусева Полоса. Двухэтажное деревянное здание на каменном фундаменте было эффектно декорировано. Его фасады украсили портиками, колоннами коринфского ордера, треугольным фронтоном, а также лепниной и медальонами с античными профилями. После 1917 года усадьбу муниципализировали и все постройки отвели под жилье. А с 1926 года здесь располагался детский дом. С середины 1930-х годов главное здание принадлежало отделу рабочего снабжения фабрики "Трехгорная мануфактура". В начале 1960-х годов здесь разместили дом отдыха "Баковка" Министерства авиационной промышленности СССР. В начале 1990-х его передали в ведение Министерства экономического развития. В 2010 году территория усадьбы и парка вошла в состав инновационного центра "Сколково". Сейчас я в главном здании усадьбы располагается дом приемов инновационного центра "Сколково".

В усадьбе были проведены реставрационные работы, завершившиеся в 2020 году. Специалисты вернули фасадам и интерьерам главного дома исторический облик. В порядок привели и территорию парка - в нем отремонтировали подпорную стенку террасы.

Сколково СССР Мосгорнаследие Трехгорная мануфактура Москва Гусева Полоса
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