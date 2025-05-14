В Москве три особняка признаны памятниками регионального значения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Москве три исторических особняка получили статус памятников архитектуры регионального значения, сообщает Мосгорнаследие.

"Три столичных дома конца XIX - начала XX века включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Среди них особняк Е.Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке (дом 11, строение 1), особняк А.В. Демидова на Садовой-Кудринской улице (дом 17, строение 1) и особняк Н.В. Урусовой в Денежном переулке (дом 16, строение 1)", - говорится в сообщении.

Ранее здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия. Новый статус накладывает ограничения на владельцев объектов - здания нельзя сносить и в них нельзя проводить какие-либо работы без согласования с городом.

Двухэтажный жилой дом с подвалом и аттиком в Малом Каретном переулке был возведен в 1889 в стиле эклектика для крестьянки Екатерины Лопатиной по проекту архитектора Якова Махонина. На главном фасаде сохранился богатый лепной декор.

Еще один особняк, признанный памятником архитектуры, находится на Садовой-Кудринской улице. Он имеет два этажа с полуподвалом. Здание построили в 1912 году также в стиле эклектики по проекту архитектора Константина Разумова для текстильного фабриканта Александра Демидова.

Другой образец эклектики, также получивший новый охранный статус, - одноэтажный с полуподвальным этажом особняк в Денежном переулке. Он был возведен в 1899 году в качестве жилого дома для Натальи Урусовой по проекту архитектора Карла Треймана. Хорошо сохранилось историческое оформление фасадов здания в неоклассическом стиле. Охранный статус распространяется и на металлическую ажурную ограду особняка, выполненную по проекту архитектора Станислава Кучинского.