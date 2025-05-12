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Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Умерла заслуженная артистка России актриса Нина Гребешкова, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова", - сообщили в пресс-службе союза.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Она окончила ВГИК. Дебют актрисы в кино состоялся в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина. После окончания ВГИКа в 1954 году она снялась в картине "Испытание верности" режиссера Ивана Пырьева. В том же году поступила в Театр-студию киноактера, в котором служила до 1990 года.

В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Широкую известность актриса получила за роли в кинокартинах своего мужа - режиссера Леонида Гайдая. Она снялась в таких фильмах, как "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82" и другие.

"Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии, Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Леониду Иовичу Гайдаю и его таланту, - заявили в Союзе кинематографистов России. - После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нем. Она много работала над созданием документальных фильмов о муже, проводила вечера и творческие встречи в память о нем".

Хроника 05 января 2019 года – 12 мая 2025 годаУмершие знаменитости
ВГИК Москва Леонид Гайдай Нина Гребешкова
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