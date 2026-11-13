Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

Фото: Heritage Auctions

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках фильмов "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звездные войны: Возвращение джедая", был продан на аукционе Heritage Auctions за $4,9 млн.

В аукционном доме сообщили, что реквизит использовался в одной из самых известных сцен киносаги, когда Дарт Вейдер раскрывает Люку Скайуокеру свою истинную личность, произнося фразу: "Я твой отец".

Сумма сделки стала рекордом для коллекционных предметов, связанных с франшизой "Звездные войны". Кроме того, был установлен новый рекорд среди всех использованных на съемочной площадке реквизитов из киносаги.

Предыдущий рекорд также принадлежал Heritage Auctions. В июле аукционный дом продал световой меч Люка Скайуокера и специальный реквизит, использовавшийся для создания эффекта его отсеченной руки в фильме "Империя наносит ответный удар", за $3,75 млн.

Помимо оружия Дарта Вейдера на состоявшихся в четверг торгах были представлены предметы из всех девяти эпизодов "Звездных войн", а также реквизит из других фильмов и телесериалов. Всего на аукцион было выставлено 28 световых мечей из культовой киновселенной, включая экземпляр, принадлежавший главному антагонисту саги.