Фонд кино исключил "1-2-3 продакшн" из списка компаний-лидеров кинопроизводства

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2025 году, в этом году в список вернулась компания "ММЭ" ("Марс Медиа Энтертейнмент"), а также добавилась компания "ПРОФИТ".

Согласно сообщению пресс-службы Фонда кино, список лидеров отечественного кинопроизводства вошли девять компаний. Семь из них были в числе лидеров и прошлого года: "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука, "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Централ Партнершип", ООО "Водород 2011".

После исключения из списка лидеров кинопроизводства в прошлом году, в него вернулась компания ООО "ММЕ" ("Марс Медиа Энтертейнмент", основатель Рубен Дишдишян). Также в список лидеров попала компания ООО "ПРОФИТ".

Из списка компаний-лидеров кинопроизводства исключена "1-2-3 Продакшн".

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег, каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино. При этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит.