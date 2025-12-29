Фонд кино профинансирует фильмы про Старика Хоттабыча, Незнайку и Умку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино выделит финансирование на создание 15 картин компаний-лидеров отечественного кинопроката и 17 фильмов иных организаций кинематографии, большинство проектов - экранизации сказок, а также продолжения или спин-оффы известных проектов.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 15 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - сообщил фонд.

Так, среди лидеров финансирование получат спин-офф фантастической картины "Сто лет тому вперед" - "Весельчак У", главную роль в котором сыграет Александр Петров (компания "Водород 2011") и экранизация сказки "Аленький цветочек" (компания "Дирекция кино"), сюжет которой был изменен - вместо Настеньки во дворец попадает ее старшая сестра Марфа, которая хочет найти маму, заблудившуюся в заколдованном лесу много лет назад.

Среди проектов, которые получат финансирование, - сказка "Приключения Старика Хоттабыча" студии "Арт Пикчерс Студия", создатели которой решили изменить сюжет книги и фильма 1956 года. Финансирование получит сказка "Колобок" - спин-офф картины "Последний богатырь", посвященный герою Колобка, третья часть фильма "Холоп", а также фильм "Незнайка" и "Снегурочка" (все - ВБД Групп").

Кроме того, финансирование будет выделено на четыре проекта компании "Централ Партнершип": второй части сказки "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный" и фильму-истории о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда "Ангелы Ладоги".

Профинансированы также будут проекты компании "СТВ" - семейный фантастический фильм "Чудо-Юдо" и фильм "Садко". Средства из фонда получат фильмы "Неандерталец" компании "Водород 2011" об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев и из-за этого теряет и семью, и репутацию, а также фильмы "Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" - "Как Иван в сказку попал" и "Рождение империи". Кроме того, средства выделят на картину "Дед" компании "МЕМ".

Кроме того, по результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 17 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Среди них: новая экранизация "Умки" компании "1-2-3 Продакшн", "Щелкунчик" компании "Киностудия "Слово", компании "Левша" компании "ЛЕГИО ФЕЛИКС", "Отель "У Погибшего Альпиниста"" компании "ММЕ" и другие.