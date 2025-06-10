Названы обладатели ТЭФИ-2025 в сериальной категории

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Победители национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2025 в категории "Сериалы" награждены на торжественной церемонии в Москве в среду.

Премию вручили победителям сериальной категории в 14 номинациях, в каждой из которых за победу соревновались пять финалистов.

Больше всех - четыре - ТЭФИ в этом году получил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (производство - НМГ Студия, канал вещания НТВ), признанный лучшим драматическим сериалом. Статуэтку вручили его режиссеру Жоре Крыжовникову, а также продюсерскому коллективу, в который вошли Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Александр Косарим, Антон Володькин, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Галина Стрижевская и сам Крыжовников. Кроме того, Крыжовникову, а также Андрею Золотареву и Роберту Гараеву присудили победу в номинации "Сценарист сериала".

Две статуэтки "Орфея" получил сериал "Столыпин" (производитель: "Москино" при поддержке "ИРИ" по заказу ВГТРК, канал вещания: "Россия 1"): победителем в номинации "Лучший актер сериала" стал Александр Устюгов за главную роль в сериале, а также ТЭФИ присудили оператору Сергею Мачильскому.

В номинации "Лучшая актриса сериала" победила Анна Банщикова роль в 7 сезоне сериала "Ищейка" (производитель: "STAR MEDIA", канал вещания - Первый канал).

Победителем в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в "Союзе спасения" стал артист Роман Мадянов, умерший 25 сентября 2024 года. В номинации "Лучшая актриса второго плана" победила Елена Яковлева за роль в 11 сезоне сериала "Склифосовский -11" (производитель: "Русское" по заказу ВГТРК, канал вещания "Россия 1").

В номинации "Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)" победу одержал "Без права на любовь" (производитель Кинокомпания АРС", канал вещания "Домашний"). Победителем в номинации "Комедийный сериал" стал "Последний богатырь. Наследие" на "России 1" (производитель "Россия", START, студия Yellow, Black and White при поддержке "ИРИ" по заказу ВГТРК и START).

Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (производитель "Студия Русский проект" по заказу АО "Первый канал", канал вещания - Первый канал) стал победителем в номинации "Детективный сериал", а лучшим историческим сериалом по версии жюри ТЭФИ стал "Плевако" на НТВ (производитель: "ТПО "РОК" при участии НТВ, PREMIER при поддержке "ИРИ").

В номинации "Мелодраматический сериал" статуэтку "Орфея" получил "Алла-такси" (производитель: "Русское" по заказу ВГТРК, канал вещания "Россия 1").

Вручение в этом году проходит в два дня - 9 и 10 июня. В понедельник в двух категориях: днём - "Информационное и общественно-политическое вещание" (19 номинаций), вечером - "Развлекательное вещание" (ещё 19 номинаций), а во вторник - в категории "Сериалы" (14 номинаций). Всего премия вручается в 52 номинациях.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года в трёх категориях в течение двух дней. Ранее церемония ограничивалась одним вечером.