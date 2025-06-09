Названы победители ТЭФИ-2025 в информационном и общественно-политическом вещании

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Названы победители ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание". Торжественная церемония награждения состоялась на новой сцене Большого театра в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса".

"2025 год объявлен президентом РФ Годом защитника отечества. Сегодня награды героям телевидения вручают те, кто знают цену подвигу. Вручение премии доверено настоящим героям - летчикам-космонавтам, выдающимся людям, чьи поступки и достижения являются ориентиром и вдохновением", - сказал телеведущий Леонид Якубович, один из ведущих церемонии, открывая мероприятие.

В номинации "Дневная информационная программа" победила "Сегодня в 16:00" (НТВ), обойдя программы "Факты" ("Россия 24", ВГТРК) и "Новости РЕН ТВ" (производитель МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ).

В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победительницей стала Валерия Кораблёва с "Новостями 10:00" на Первом канале. Она оставила позади Евгения Рожкова, ведущего "Вестей" на "России 1" (ВГТРК) и Юлию Вотинцеву с "Новостями РЕН ТВ".

Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести 20:00" на "России 1" (ВГТРК). Вместе с ними в финал вышли "Вечерние новости" на Первом канале и "Сегодня 19:00" на НТВ.

Лучшим в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" был назван ведущий "Вестей 20.00" на "России 1" (ВГТРК) Эрнест Мацкявичюс, который отметил , что это его "первая ТЭФИ за 34 года работы на телевидении". В той же номинации с ним соревновались ведущий "Новости РЕН ТВ"Роман Бабенков и ведущие "Сегодня 19:00"на НТВ Айна Николаева и Игорь Полетаев.

Передача "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" ( производитель "М-Продакшн групп" по заказу ВГТРК) названа лучшей в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", а её ведущий Владимир Соловьев - лучшим ведущим такого шоу. Они обошли в финале Романа Бабаяна со "Своей правдой" (производит "Голд вижн" для НТВ) и Дмитрия Саймса с "Большой историей" (Первый канал), которые вышли в финал в этих двух номинациях.

Победителем в номинации "Интервьюер" стал Павел Зарубин м передачей "Москва. Кремль. Путин" на телеканале"Россия 1" (ВГТРК), обошедший в финале Кирилла Позднякова в передаче "Поздняков" на НТВ и Виктора Лошака с передачей "Очень личное" на ОТР.

Победителем в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" стала "Большая игра" на Первом канале. Она оставила позади двух других финалистов - "60 минут" на "России 1" (ВГТРК) и "Место встречи" на НТВ (производитель Студия "ЦТ"). Лучшими в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" названы Ольга Скабеева и Евгений Попов с программой "60 минут". В той же номинации в финал вышли Андрей Норкин, Иван Трушкин в программе "Место встречи" и Олеся Лосева в передаче "Время покажет" на Первом канале.

В номинации "Информационно-аналитичечкая итоговая программа" лучшей названа "Вести недели" на "России 1" (ВГТРК), а её ведущий Дмитрий Киселёв назван лучшим ведущим такой программы. В тех же номинациях на победу претендовали "Воскресное время" на Первом канале и её ведущий Виталий Елисеев и "Итоги недели" на НТВ с её ведущим Владимиром Чернышевым.

В номинации "Репортёр" победил военкор Евгений Поддубный за "Репортаж из Волчанска. Вести недели" на "России 1" (ВГТКР). В финал вместе с ним вышли Алексей Ивлиев за репортаж "Жизнь с бионический протезом: личный опыт" на НТВ и Денис Светличный с репортажем "Знание сила. Секреты дагестанских ремесел" на Пятом канале (производитель "Тайм-код").

Лучшим в номинации "Информационный сюжет" назван "Захват аэропорта в Махачкале" на телеканале "РЕН ТВ" (производство МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ). Финалистами в этой номинации стали также "Репортаж с Генассамблеи ООН" на "России 1" (ВГТКР) и "Эвакуация в Курской области" на НТВ.

В номинации "Журналистское расследование" победило "Расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" на "России 24" (ВГТРК). По словам Петрова, 30 лет назад он пришел на телевидение в программу "Времечко", вот теперь стал обладателем ТЭФИ. Также в этой номинации в финал вышли "Брачные аферисты" на РЕН ТВ и "Страна советов" на Пятом канале (Тайм-код).

В номинации "Спортивное шоу/программа" победителем стал "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на "Матч ТВ" (производитель НСТ)В той же номинации за победу боролись "Суперниндзя" на СТС (производитель "Шоу продакшн") и "Все на матч!" на "Матч ТВ" (производство НСТ). Лучшим в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" стал Роман Костомаров с передачей "Работяги" на телеканале "Пятница!" (производство"М-Продакшн"). В одной номинации с ним за победу боролись Губерниевьс программой "Громко" на "Матч ТВ" (НСТ) и Константин Генич с "Финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года" на "Матч ТВ" (НСТ).

Лучшей "Программой социальной направленности" стал "День добрых дел" на Пятом канале. Вместе с ним в финал вышли "Наши с Ольгой Армяковой и Николаем Долгачевым" на "России 1" (ВГТРК) (производство"М-Продакшн"), а также "Хоспис" на телеканале "Домашний" (производитель "Доля 40").

В номинации "Документальный фильм" победил "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника" на РЕН ТВ (производство "Акцепт"). Автор фильма Семён Еремин, специальный корреспондент "Известий", погиб в зоне СВО. Награду вручили его вдове Виктории, которая также работает на телевидении. Виесте с этим фильмом в финал вышли "Европа против России. Крестоносцы Гитлера" на "России 1" и "Они потрясли мир" на Пятом канале (производство "Тайм-код").

"Специальным телевизионным событием года" стало "Официальное вступление в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина" на Первом канале. Вместе с ним за победу боролись"Отражения. Концерт к юбилею А.С.Пушкина" на "России 1" (ВГТРК), а также "Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" на "Матч ТВ" (производство - НСТ).

Вручение в этом году проходит в два дня - 9 и 10 июня. В понедельник в двух категориях: днём - "Информационное и общественно-политическое вещание", вечером - "Развлекательное вещание", а во вторник - в категории "Сериалы".

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года в трёх категориях в течение двух дней. Ранее церемония ограничивалась одним вечером.