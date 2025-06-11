Что случилось этой ночью: среда, 11 июня

Комендантский час в Лос-Анджелесе, заявление Макрона о запрете соцсетей для подростков, вручение ТЭФИ-2025 в категории "Сериалы"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе. Он будет действовать до 06:00 среды (16:00 по Москве) и, возможно, будет продлен.

- Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер. Ее признали виновной по делу о коррупции и назначили шесть лет тюремного заключения, а также пожизненный запрет на занятие госдолжностей.

- Дональд Трамп объявил, что Пентагон восстановит названия семи военных баз, которые были переименованы при экс-президенте Джо Байдене. По его словам, США выиграли много сражений в этих фортах и "сейчас не время что-то менять".

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен запретить пользоваться соцсетями детям моложе 15 лет, если такое решение не примет ЕС. Соответствующее заявление он сделал в связи с убийством 14-летним подростком сотрудницы колледжа в коммуне Ножан.

- Четверо бывших сотрудников администрации Байдена согласились дать показания в Конгрессе о состоянии экс-президента, сообщил портал Axios.

- Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" победил в четырех номинациях на премии ТЭФИ-2025 в категории "Сериалы". В частности, он был признан лучшим драматическим сериалом.