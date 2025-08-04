Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии дополнило список запрещенных к продаже книг произведениями Рю Мураками, Чака Паланика и ряда других авторов.

В список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам республики, внесена 31 книга, в настоящее время документ содержит 141 пункт.

Среди них - "Тайная история" авторства лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт, "Колыбельная" и "Невидимки" Чака Паланика, "Топаз" и "Экстаз" Рю Мураками и др.

"В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в вышеуказанный список, министерство информации имеет право прекратить действие свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий", - говорится в сообщении Мининформа Белоруссии.

