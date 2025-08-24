Поиск

Около 18 тыс. гостей посетили "Ночь кино" в 2025 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В столице завершилась юбилейная, 10-ая акция "Ночь кино", в ходе которой около 18 тысяч зрителей посмотрели кинофильмы общей длительностью 10 тысяч минут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье.

К акции присоединилось около 100 площадок: кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки.

Также в рамках акции были организованы специальные мероприятия. В их число вошел фестиваль перуанского кино в кинотеатре "Космос" сети "Москино". В "Спутнике" состоялись показы к 100-летию режиссера Петра Тодоровского. Кроме того, в кинотеатре "Художественный" состоялась дискуссия о перспективах международного авторского кино и копродукции с участием режиссёра Эмира Кустурицы, уточняется на сайте.

Москино Сергей Собянин Москва Ночь кино
