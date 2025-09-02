Поиск

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском
Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Картину "Мадонна с Младенцем" Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, из Мальмезонской коллекции, которую на протяжении долгого времени считали утраченной, представят в рамках заключительной части проекта "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения" в Пушкинском музее.

В ближайшие две недели картина будет выставляться в рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского", а затем займет "переедет" в основную экспозицию, уточнила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова.

Как сообщили в пресс-службе музея, картина "Мадонна с Младенцем" с 1811 года принадлежала супруге Наполеона императрице Жозефине, которая приобрела ее у антиквара Лудовико Вариско. После смерти Жозефины полотно унаследовала ее дочь Гортензия. Работа Гверчино появилась в России благодаря Александру I: в 1820 году он купил ее для Императорского Эрмитажа.

В Москве картина оказалась спустя 42 года, в 1922 году, когда некоторые произведения из Эрмитажа вошли в коллекцию Румянцевского музея, чье собрание западноевропейской живописи в 1924 году перешло в Музей изящных искусств (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина).

Однако картина Гверчино туда не попала: в 1925 году она поступила в существовавшее тогда Центральное хранилище Государственного музейного фонда, откуда в ноябре 1928-го была передана в продававшую произведения искусства за рубеж внешнеторговую организацию "Антиквариат". Тем не менее работа Гверчино осталась в России и попала в частную коллекцию. С середины 1980-х картина находилась в собрании художника Ильи Глазунова, в ГМИИ им. А.С. Пушкина поступила от его дочери Веры Глазуновой.

В ГМИИ отметили, что Гверчино (1591-1666 гг.) написал картину "Мадонна с Младенцем" в середине 1640-х годов, в период творческой зрелости; в ней встречаются характерные для работ того времени тип лица Мадонны, легкий наклон головы и мягко написанные глубокие тени.

В рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского", который проходит в ГМИИ с 8 июля по 14 сентября, уже были показаны магический жезл — памятник древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI–XVIII века до н. э.), "Портрет офицера" выдающегося французского портретиста эпохи Людовика XIV Николя де Ларжильера, рисунок "Два мексиканца" одного из ведущих мастеров Парижской школы Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты), а также "Морское сражение в Мессинском проливе" - самая большая из гравюр по рисункам Питера Брейгеля Старшего.

