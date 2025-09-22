Бахрушинский музей представил в Париже выставку русского авангарда

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл в Российском духовно-культурном православном центре в Париже выставочный проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в рамках которого представлено собрание театральных работ отечественных художников-авангардистов.

"Бахрушинский музей хранит одну из крупнейших коллекций русского театрального авангарда. Для нас выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" - возможность подчеркнуть, что это грандиозное наследие продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно, питают художественный процесс и открывают пространство для диалога культур", - сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Выставка охватывает период 1910-1925 годов - "время художественных поисков и масштабных трансформаций, когда художники-авангардисты совершили революцию в сценографии, адаптируя смелые манифесты и эскизы в новаторских постановках".

Экспозиция включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Гости выставки смогут познакомиться с цветовыми экспериментами Николая Сапунова, пространственными конструкциями Владимира Татлина и футуристическими эскизами Александры Экстер. Особый интерес представляют работы Казимира Малевича, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем". Гости выставки смогут также увидеть эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и многим другим.

Завершает экспозицию раздел, посвящённый утопическим проектам Эля Лисицкого, включая его чертёж "круглого театра".

Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже до 2 ноября 2025 года.