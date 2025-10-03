Новым худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Художественным руководителем Театра на Малой Ордынке назначен Эдуард Бояков, на этом посту он сменил Евгения Герасимова, сообщили в департаменте культуры Москвы.

В департаменте отметили, что режиссёр театра и кино, продюсер и педагог Бояков более 30 лет руководил различными театральными проектами, работал худруком МХАТ им. Горького, создал театры "Практика", "Политеатр" и Новый Театр. Был продюсером и режиссером постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ им. Чехова, режиссером уникального мультимедийного представления "Соборная площадь", созданного в 2024 году в кинопарке "Москино".

"Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры", - добавили в департаменте.

Герасимов занимал пост худрука театра на Малой Ордынке с 2022 года.