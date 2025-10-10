Поиск

Церемония вручения "Золотой Маски" в 2026 году пройдет в Омске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXXII национальной театральной премии "Золотая Маска" в 2026 году пройдет в Омске, сообщили в пресс-службе фестиваля и премии.

"Главную театральную премию страны в следующем году будут вручать в культурной столице России. Такой статус приобрел Омск по итогам федерального конкурса, обойдя другие города-претенденты", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что для проведения премии рассматривались несколько регионов России.

"Мы получили много откликов от секретарей СТД РФ с предложениями о месте проведения церемонии. Рассматривались Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан, Екатеринбург и Омск", - сказала директор премии и фестиваля "Золотая Маска" Марина Самусева.

"Мы видим, как нас ждет Омск, который в следующем году будет культурной столицей России. Конечно, это серьезная непростая логистика, но такое расширение географии "Золотой Маски" на всю страну, бесспорно, - верный вектор развития", - отметил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков.

Лауреатов премии наградят в июне 2026 года.

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.

В декабре 2024 года было утверждено новое положение о российской национальной театральной премии "Золотая Маска", которое начало действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены. Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до пяти вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации - от двух до десяти вместо пяти.

Церемония вручения 31-й "Золотой маски" состоялась летом в Казани.

