Патриарх Кирилл освятил открывшийся после реставрации Успенский собор в Туле

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил Успенский собор в Тульском кремле, открывшийся после проведенной в течение нескольких лет реставрации.

Предстоятель РПЦ обратился к собравшимся в соборе: "Церковь явила себя как духовная мать наших народов. В этом заслуга мучеников, сохранивших веру православную и передавших ее нашим наследникам. Вы должны сохранить все то, что создано испытаниями и невероятным трудом пастырей, священников, благочестивых мирян. Никогда нельзя останавливаться, нужно ставить перед собой новые задачи, определять новые цели, так как жизнь развивается. Церковь должна чувствовать эти изменения, искать правильные слова, чтобы укреплять веру в сердцах и умах людей".

В дар собору патриарх Кирилл передал икону "Знамение" Пресвятой Богородицы.

Успенский собор Тульского кремля - памятник русского зодчества 60-х годов XVIII века. Собор был расписан в два летних сезона 1765 и 1766 годов артелью ярославских мастеров под руководством Афанасия Андреевича Шустова в технике темперной клеевой живописи. Историческую ценность и иконографическую редкость составляет летописный текст - роспись на дверном откосе северной стены, где указаны фамилии 36 мастеров - исполнителей живописных работ.

Комплексная поэтапная реставрация собора проводилась с 1966 года. Второй этап реставрации осуществлялся с 2001 года по федеральной целевой программе "Культура России". Заключительный этап реставрации производился в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля за счет средств федерального бюджета. Также велось восстановление иконостаса высотой почти 14 м и шириной около 22 м.