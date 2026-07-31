Netflix получил иск на $105 млн из-за утраты копии фильма с Кейджем

Инцидент поставил под угрозу судьбу проекта стоимостью $45 млн

Фото: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Создатели военного триллера Fortitude ("Стойкость") подали иск к Netflix на сумму $105 млн после того, как из офиса компании в Лос‑Анджелесе был похищен жёсткий диск с цифровой копией фильма, сообщает The Guardian.

По данным издания, кража затронула несколько носителей, один из которых содержал копию картины стоимостью $45 млн.

Фильм был передан Netflix в июне для внутреннего просмотра после того, как стример проявил интерес к рекламным материалам. Продюсеры инструктировали компанию удалить файлы после просмотра.

В Netflix заявили, что не считают себя ответственными за утрату материала, поскольку фильм был передан без соблюдения отраслевых стандартов безопасности. В компании отметили, что провели внутреннее расследование и предложили мониторинг пиратских ресурсов для предотвращения несанкционированного распространения.

Согласно иску, Netflix не предоставил данных о том, было ли изначально подано заявление в полицию, а позже отказал создателям фильма в просьбе привлечь полицию Лос-Анджелеса после того, как они подали собственное заявление. Истцы утверждают, что инцидент поставил под угрозу дальнейшую продажу фильма, международную стратегию релиза и кампанию по продвижению к наградам.

В документе говорится, что "ненадлежащее обращение Netflix с материалом и последующая небрежность" поставили под угрозу инвестиции в размере более $45 млн и лишили фильм и его создателей возможности выхода на рынок.

Fortitude - шпионский триллер, действие которого разворачивается в Лондоне и связано с операциями британской разведки во время Второй мировой войны. В фильме снялись Николас Кейдж, Мэттью Гуд, Майкл Шин и Бен Кингсли. Режиссёр - Саймон Уэст.