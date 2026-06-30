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В Москве усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 млн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" выставил на торги дворянскую усадьбу Строгановых в московском районе Лефортово, это памятник культуры федерального значения.

Аукцион пройдет 31 июля, сообщает пресс-служба компании. В лот вошли здание площадью 2,2 тысячи кв.м, а также право аренды участка в 1,84 га. Начальная цена лота составляет 198,74 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 июля.

Победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению исторического здания, после работ инвестор сможет открыть гостиницу или событийную площадку.

Усадьба расположена по адресу улица Волочаевская, 38.

В 1751 году барон Сергей Строганов получил участок на берегу Яузы, на котором по заказу графа Александра Строганова построили дворец. Перед домом разбили парк, у южной границы усадьбы соорудили хозяйственные и жилые постройки. Со временем ансамбль стали называть "дачей Строгановых". В начале XIX века здесь жил архитектор Андрей Воронихин, проектировавший многие известные усадьбы и особняки Строгановых.

Главный усадебный дом выполнен в стиле классицизма. До 1817 года он был одноэтажным с небольшим мезонином над центральной частью, позже вместо мезонина устроили полноценный второй этаж. В 1828 и 1859 годах здание неоднократно перестраивалось.

С 1828 года усадьба перешла к купцам Алексеевым, которые запустили на участке ткацкую фабрику и перестроили ряд зданий. С конца XIX века и до 1930-х годов территория использовалась под таможенные склады, затем складские корпуса перестроили под административные нужды, а главный дом долгое время занимал Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО).

Лефортово Москва Яуза Александр Строганов Сергей Строганов ДОМ.РФ
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