Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали за 270,56 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Усадебный комплекс Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быкове продан на аукционе за 270,56 млн рублей, сообщил "ДОМ.РФ".

""ДОМ.РФ" определил победителя аукциона по продаже усадебного комплекса Воронцовых-Дашковых. Им стал бизнесмен Михаил Масловский. В торгах приняли участие четверо претендентов из двух регионов России. Конечная цена лота составила 270,56 млн рублей", - говорится в сообщении.

В лот вошли 15 зданий общей площадью 5,9 тысячи кв.м, два из которых - главный усадебный дом и ротонда на острове круглого пруда - признаны объектами культурного наследия (ОКН) федерального значения. Новый собственник будет обязан провести работы по сохранению ОКН и выполнять требования по их содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Усадьба Быково была выставлена на торги в конце декабря 2025 года. Стартовая цена составляла 131,96 млн рублей. Таким образом, конечная цена лота оказалась в 2 раза выше стартовой.

Усадьба была была основана в XVII веке, ее ансамбль начал формироваться в начале XVIII столетия, когда Петр I пожаловал село Быково воеводе Иллариону Воронцову. В 1762 году имение перешло к камергеру Михаилу Измайлову, привлекшему к проектированию дворца архитектора Василия Баженова, а в 1840-х годах Иван Воронцов-Дашков заказал перестройку усадьбы швейцарскому архитектору Бернару Симону, придавшему зданию черты неоготики и ренессанса. После 1917 года усадьба была национализирована.