Neon приобрел права на прокат фильма о гендиректоре OpenAI после отказа Amazon

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Независимый дистрибьютор Neon выкупил права на выпуск фильма Луки Гуаданьино "Искусственный" после того, как Amazon MGM Studios отказалась от проекта на финальной стадии производства, пишет AP со ссылкой на сообщение компании.

"Это приобретение подчеркивает стремление Neon сотрудничать с дальновидными кинематографистами и знакомить зрителей по всему миру с амбициозными фильмами", - говорится в заявлении студии. Подробности сделки не раскрываются.

Ранее в июне Amazon MGM сняла с релиза почти завершенную картину бюджетом около $40 млн, где роль главы OpenAI Сэма Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. Решение было принято спустя несколько месяцев после объявления Amazon о крупном инвестиционном соглашении с OpenAI. В компании заявляли, что проект "будет лучше реализован другим студийным партнёром".

Neon планирует выпустить фильм в текущем году и намерен выдвинуть его на премию "Оскар".

Лента посвящена событиям, предшествовавшим увольнению и последующему возвращению Альтмана на пост CEO OpenAI в 2023 году. В актёрском составе также Моника Барбаро, Юра Борисов и лауреат "Оскара" Марк Райлэнс. Роль Илона Маска исполнил Айк Баринхолц.