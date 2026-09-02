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Названы победители национального конкурса "Книга года"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лауреатов национального конкурса "Книга года" наградили на торжественной церемонии в Электротеатре "Станиславский" в рамках открывшейся в среду в Гостином дворе 39-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ-2026), передает корреспондент "Интерфакса".

Конкурс проводится по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1,5 тыс. книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов РФ, а в шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издания от 35 издательств из пяти городов.

Гран-при конкурса в номинации "Книга года" удостоилось многотомное издание "Ветхий Завет. Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников: В 30 томах" (издательство "Вита Нова", Санкт-Петербург). Победителя в этой номинации поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В прошлом году гран-при конкурса получила "Православная энциклопедия" под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В номинации "Проза года" лучшими были названы два произведения - роман "В начале было Слово - в конце будет Цифра" Маргариты Симоньян (издательство АСТ) и роман Сергея Шаргунова "Попович" (издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной).

Лучшими в номинации "Поэзия года" стали также два финалиста - "Новый Блок. Антология донбасской поэзии 2022-2025 гг." (редактор-составитель Анна Ревякина, издательство "Лира", Санкт-Петербург), а также серия "Почти собрание сочинений" (издательство АСТ: Редакция "КПД"), в которую вошли книги Дмитрия Воденникова "Вот именно так и никак по-другому. Автобиография. Стихи. Проза", Игоря Караулова "Война не будет длиться вечно. Автобиография. Стихи. Проза" и Егора Сергеева "Предчувствие. Автобиография. Стихи. Проза".

Лауреатом в номинации "Non-fiction" стала книга востоковеда, доктора исторических наук, директора Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им.Ломоносова Алексея Маслова "Чаепитие с драконом. Традиции и стратегии ведения бизнеса в Китае" (издательство "Рипол классик").

Победителем в номинации "HUMANITAS" стала книга Льва Данилкина "Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой" (издательство "Альпина нон-фикшн"). Специальный диплом в этой номинации вручен издательству "Эксмо" за книгу Евгении Кузнецовой "Безумству храбрых. Как рождался легендарный театр "Современник" и почему он навсегда изменил отечественную сцену".

В номинации "Детям XXI века" победила книга Марии Бахаревой "Хлеб. Вкус мира" с иллюстрациями Анны Десницкой (издательство "Самокат"), а в посвященной литературе для подростков номинации "Поколение Некст" победила книга Алёны Кашуры "Человек-гора. Невероятный путь Петра Семёнова на Тянь-Шань" с иллюстрациями Юлии Биленко (издательство "Абрикобукс"), посвященная ученому-естествоиспытателю и путешественнику Петру Семенову-Тянь-Шанскому.

Лучшей в номинации "ART-книга" названа "Строгановская школа. Академическая живопись 1945-2025", составители - Евгений Ромашко и Сергей Селицкий (издатель - "Строгановский Фонд"). Специальный диплом в этой номинации вручили издательству "Кучково поле Музеон" за книгу Натальи Семеновой, и Елены Крижевской "Дом коллекционера. Дмитрий Щукин и особняк в Староконюшенном".

Награду в номинации для полиграфистов "Искусство книгопечатания" вручили за книгу-альбом "Грани великой мечты: Архитектура Российской государственной библиотеки", посвященной столетию главного здания РГБ, издателю - Российской государственной библиотеке и типографии "ABCdesinger".

Лучшей в номинации "Электронные издания и аудиокниги", на соискание которой в этом году было подано рекордное количество аудиокниг, назвали серию Юлии Симбирской "Сказки на ночь" (издатель - книжный сервис "Строки").

В специальной номинации этого года – "Культурный код", приуроченной к объявленному в РФ Году единства народов России, победителем стала серия ""Дом сказок". Сказки народов мира" (издательство "Детская литература"). Специальный диплом в этой номинации вручили издательству "Бослен" за серию книг "Традиции мастерства" о музейных коллекциях.

Победителем в номинации "Герои нашего времени", которая с этого года стала постоянной, стала книга военкора Александра Коца "Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней" (ИД "Комсомольская правда").

Победителям "Книги года" вручают бронзовые статуэтки "Идущий с книгой" скульптора Владимира Трулова, а обладателю гран-при – драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Ананова.

Национальный конкурс "Книга года" учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержи отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. С 2004 года конкурс проводился под эгидой Роспечати (агентство упразднено в 2020 году), а с 2021 года его проводит Минцифры РФ.

Книга года Минцифры
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