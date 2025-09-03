Названы лауреаты национального конкурса "Книга года"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Победителей национального конкурса "Книга года" наградили на торжественной церемонии в среду в Электротеатре "Станиславский" в рамках открывшейся в среду на ВДНХ 38-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

Конкурс проводится по 11 номинациям. В шорт-лист вошли 48 изданий (включая серии и многотомные издания) от 33 издающих организаций из семи городов РФ. Победителей определяли эксперты.

Гран-при конкурса в номинации "Книга года" удостоилась "Православная энциклопедия" под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (составитель Сергей Кравец). Победителя в номинации назвал помощник президента РФ, председатель - первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский.

"Авторов (энциклопедии - ИФ) у нас 3 тыс. 200, редакторов у нас около 100 человек. Мы реально начинали очень давно, 30 лет назад родилась эта идея. И сначала никто не верил, что ее можно начать, а потом очень никто не верил, что ее можно закончить. Думаю, что очень многие рады тому, что мы наконец завершаем это издание. Спасибо всем, кто участвовал в нем, кто нас поддерживал. Для нас это целая жизнь", - сказал Кравец.

В номинации "Проза года" и "Поэзия года" победителями стали Захар Прилепин с романом "Тума" (издательство АСТ, Neoclassic) и Влад Маленко со сборником "По мокрому потолку" (издательство "У Никитских ворот") соответственно.

Победителями в номинации "HUMANITAS" стали два финалиста - Владимир Мединский с серией книг "Рассказы из русской истории" (издательство "Проспект") и шеф-редактор "Союзмультфильма", историк анимации, киновед Сергей Капков с книгами "Легенды студии "Союзмультфильм"" (издательство "Бослен") и "Творческое объединение "Экран": История телеанимации от Леопольда до пластилиновой вороны" (издательство "Инфинитив: Бослен").

В номинации "Non-fiction" лауреатами конкурса стали также две книги: "Автобусы. Каталог коллекции Музея транспорта Москвы" Том 1 (издатель - "Музей транспорта Москвы") и "Центральный полигон. Новая земля: история, события, люди" (издательство"Достояние Севера: Медиа Технологии).

Научно-популярная книга "Портрет с Ватрушкой: Детям об импрессионизме", изданная при участии Музея русского импрессионизма (издательство "Кучково поле Музеон"), стала победителем в номинации "Детям XXI века", а книга Элина Стояновой и Надежды Потаповой "Расплетая ДНК: увлекательный путеводитель по генетике" (издательство"Альпина Паблишер") - в номинации "Поколение НЕКСТ".

Победителем в номинации "ART-книга" стал трёхтомник "Путеводитель по русской живописи", авторами которого стали искусствоведы Дмитрий (1923-2013 гг.), Андрей и Владимир (1958-2015 гг.) Сарабьяновы (издательство "Искусство - XXI век").

В номинации для полиграфистов "Искусство книгопечатания" эксперты назвали лучшей книгой "Каталог граммофонных пластинок конца XIX - середины XX века: каталог коллекции С.Н. Капустина" (издательство "Общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", типография "Август Борг").

Лучшей в номинации "Электронные издания и аудиокниги", в которой в этом году в финал вышли только аудиокниги, стала "Время кин-дза-дзы" фотографа, журналиста и писателя Юрия Роста (издательство "Бослен").

Специальная номинация "Герои нашего времени" в этом году посвящена 80-летию Победы и приурочена к Году защитника Отечества, которым объявлен 2025 год. Победителей в ней стала серия "Русская Реконкиста" (издательство АСТ; Редакция "КПД").

В ряде номинаций финалистам были вручены специальные призы и дипломы конкурса.

Победителям во всех номинациях начиная с 2000 года вручаются призы - бронзовые статуэтки "Идущий с книгой" скульптора Владимира Трулова. Обладатель гран-при "Книги года" получает драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Ананова.

Всего на конкурс в этом году поступило более 1,5 тыс. книг от 130 издательских компаний РФ и Белоруссии, которые были выпущены с 1 августа 2024 по 31 июля 2025 года. В прошлом году заявлялись более 1,2 тыс. книг, уточняют организаторы.

Национальный конкурс "Книга года" учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержи отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. С 2004 года конкурс проводился под эгидой Роспечати (агентство упразднено в 2020 году), с 2021 года его проводит Минцифры РФ.