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"Человек-паук: Новый день" может установить рекорд по сборам в США и Канаде

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Человек-паук: Новый день" остается лидером североамериканского проката шестую неделю подряд: за прошлый уикенд он заработал $18 млн, его совокупные сборы в кинотеатрах США и Канады достигли $923 млн, пишет издание The Variety.

ЭкономикаНовый "Человек-паук" заработал $927 млн за дебютный уикендЧитать подробнее

Понедельник, который в Штатах является выходным днем, может принести фильму еще $5,3 млн. Таким образом, он вплотную подойдет к абсолютному рекорду американского проката, установленному в 2015 году фильмом "Звёздные войны: Пробуждение силы" ($936,6 млн).

Во всем мире кино про супергероя в исполнении Тома Холланда заработало $2,4 млрд и занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории, уступая только первому "Аватару" ($2,9 млрд) и картине "Мстители: Финал" ($2,7 млрд).

День труда, отмечаемый в Штатах в понедельник, знаменует окончание летнего киносезона, который стартует в начале мая. В этом году общие летние сборы в США и Канаде достигли $4,73 млрд, по данным компании Rentrak. Это второй лучший показатель в истории после $4,755 млрд в 2013 году.

США Человек-паук
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