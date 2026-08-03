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Новый "Человек-паук" заработал $927 млн за дебютный уикенд

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day) в мире составили $927 млн за прошлые выходные, что является вторым результатом в истории для первого уикенда после премьеры, пишет The Variety.

Рекорд удерживает картина "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) 2019 года, заработавшая за дебютный уикенд $1,2 млрд.

В США и Канаде новый "Человек-паук" собрал $355 млн, по предварительным оценкам. "Мстители" заработали $357 млн, и этот результат может быть превзойден, если сборы в понедельник окажутся лучше ожиданий. В остальном мире кино заработало $573 млн.

Картина получила высокие оценки зрителей - 90% на Rotten Tomatoes и "A" от CinemaScore, что усилило спрос в первые дни проката.

"Это феноменальный дебют, (...) который отражает силу героев вселенной Marvel, которые по-прежнему нравятся аудитории по всему миру", - отметил глава Marvel Studios Кевин Файги, также выступивший продюсером фильма.

Продолжает показывать сильные сборы "Одиссея" Кристофера Нолана, заработавшая в Северной Америке $51 млн. Совокупные мировые сборы картины, в которой, как и в "Человеке-пауке", также снимаются Том Холланд и Зендея, достигли $911 млн за три недели.

Благодаря таким сильным показателям общие сборы всех фильмов, идущих в кинотеатрах США и Канады, в прошлые выходные достигли рекордных $430 млн.

Аналитики ожидают, что сильный старт августа может обеспечить летнему сезону сборы на уровне $4 млрд - отметки, которая после пандемии достигалась только в 2023 году. Общий бокс-офис 2026 года может приблизиться к $10 млрд. С начала года кассовые сборы составили $6,19 млрд - почти на 15% выше уровня за тот же период 2025 года.

Marvel США Кристофер Нолан Кевин Файги Канада Северная Америка
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