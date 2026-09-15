Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

Церемония награждения прошла вечером 14 сентября в Лос-Анджелесе

Хиро Мурай, Кэти Дипполд и Мэттью Рис на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в театре "Пикок" в Лос-Анджелесе Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сериал "Бухта вдов" стал главным триумфатором 78-й церемонии вручения премии "Эмми", установив рекорд для комедийного сериала: проект получил 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и три актерские победы.

Проект, созданный Кэти Дипполд, обошел "Хитрости", который завершал пятый и финальный сезон и имел наибольшее число комедийных номинаций.

В драматическом блоке второй год подряд победила "Больница Питт" от HBO Max, удостоенная награды за лучший драматический сериал. Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил приз за лучшую мужскую роль в драме.

Мэттью Риз стал первым актером, выигравшим две ведущие категории в один год, - за роль в "Бухте вдов" и мини-сериале "Чудовище внутри меня". Кейт О'Флинн и Стивен Рут получили свои первые "Эмми" за роли второго плана в "Бухте вдов".

Джин Смарт стала лучшей актрисой в комедийном сериале пятый год подряд за роль в сериале "Хитрости". Риа Сихорн получила награду за лучшую женскую роль в драме за сериал "Плюрибус".

Среди других победителей - Эллисон Дженни и Том Пелфри, отмеченные в категориях актёров второго плана в драме. "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", снятое с эфира, получило награду за лучший развлекательный сериал.

Салли Филд стала самой возрастной лауреаткой в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме".

78-я церемония вручения премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе вечером 14 сентября (ночью 15 сентября по московскому времени). Мероприятие транслировалось в прямом эфире NBC и сопровождалось музыкальными номерами и короткими скетчами, подготовленными специально для телеверсии. В роли ведущей выступила актриса Маришка Харгитей.