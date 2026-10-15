Ангольский писатель Жузе Эдуарду Агуалуза стал лауреатом премии "Ясная Поляна"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ангольский писатель Жузе Эдуарду Агуалуза стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Креольская нация", сообщает оргкомитет премии.

Премии также удостоена Варвара Махортова за перевод романа с португальского языка ("Иностранная литература" №9, 2021). Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тыс. рублей вручат переводчику книги.

Номинация "Иностранная литература" вручается с 2015 года и выбирает самые важные художественные книги современных зарубежных авторов, переведенные на русский язык. Длинный список номинации формируется экспертами: переводчиками, издателями и литературными критиками. В 2026 году в длинный список номинации "Иностранная литература" вошли 32 книги зарубежных авторов. Короткий список формируется членами жюри.

Лауреатом в номинации "Современная русская проза" стал Сергей Шаргунов за роман "Попович".

Всего в 2026 году на главную номинацию премии было подано более 170 произведений, опубликованных не позднее 2024 года. Сбор заявок проходил на сайте премии. Номинаторами выступили издательства, толстые литературные журналы, писательские союзы и лауреаты премии прошлых лет. Заявки рассматривались членами жюри премии совместно с рабочей группой выпускников яснополянской Школы критики им. В.Я.Курбатова.

Лауреат номинации получает 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Номинация отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня.

В недавно появившейся номинации "Молодость" лауреатом стала Марина Чуфистова за роман "Отец Сережа".

Номинация "Молодость" учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет, а также предоставить их авторам больше возможностей для творческой реализации.

В номинации "Пропущенные шедевры" Юлия Полещук отмечена за перевод с немецкого языка романа Гюнтера Грасса "Крысиха". Эта номинация создана, чтобы отметить произведения мировой литературы, не замеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытые для русскоязычного читателя уже после смерти авторов. Победитель в номинации "Пропущенные шедевры" - переводчик книги на русский язык - получает 250 тыс. рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостаивается специального диплома.

Обладателем специального приза "Выбор читателей" стал Максим Привезенцев с романом "Маяки Сахалина" (2025), набрав 55% голосов в открытом голосовании на сайте премии. Обладательницей специального приза "Выбор подкаста "Девчонки умнее стариков" стала Светлана Павлова за роман "Сценаристка".

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 млн рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года и является крупнейшей литературной премией в России. Возглавляет жюри праправнук писателя Владимир Толстой.