Большой театр представит обновленную режиссерскую версию оперы "Евгений Онегин"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Большом театре 26-28 ноября пройдут премьерные показы новой версии оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"26, 27 и 28 ноября на Новой сцене Большого театра состоятся премьерные показы оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Ксении Шостакович. В новой режиссёрской версии важное место занимает тема памяти: сценическое действие разворачивается в пространстве воспоминаний Онегина, к которому вновь и вновь возвращаются события прошлого", - сказали в ГАБТе.

В новой версии Онегин "обречен вечно проживать одни и те же воспоминания".

"Спустя долгое время после того, как все завершилось, они приходят к нему каждую ночь как страшные сны. Во сне он бесконечно перечитывает письмо Татьяны и корит себя", - рассказала Шостакович.

Впервые "Евгений Онегин" был представлен в Большом 11 (23) января 1881 года под управлением Энрико Бевиньяни.

"Особое место в истории театра занимает постановка Бориса Покровского 1944 года с художественным оформлением Петра Вильямса, которая на протяжении десятилетий возвращалась в репертуар. В 1991 году была представлена ее новая редакция с оформлением Валерия Левенталя. Позднее собственные сценические версии оперы создали Дмитрий Черняков (2006) и Евгений Арье (2019)", - отметили в театре.

Музыкальным руководителем и дирижером оперы выступит Валерий Гергиев.