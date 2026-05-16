Поиск

Большой театр представит новую постановку балета "Золушка" Прокофьева

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в конце мая представит новую постановку балета "Золушка" Сергея Прокофьева.

"На Исторической сцене Большого театра 28-31 мая состоится серия премьерных показов балета "Золушка" Сергея Прокофьева. Новую постановку осуществляет премьер балетной труппы Большого театра Вячеслав Лопатин, для которого работа над этим спектаклем в качестве хореографа-постановщика станет дебютом", - сообщили в пресс-службе театра.

Сценографом постановки выступит Сергей Рябов, музыкальный руководитель и дирижер - глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Постановка будет представлена в год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева.

В Большом театре напомнили, что Прокофьев создавал "Золушку" специально для балерины Галины Улановой. Работа шла успешно: к лету 1941 года были закончены два акта из трех. Однако начало Великой Отечественной войны вынудило композитора отложить работу на два года. В этот период Прокофьев работал над оперой "Война и мир" и инструментальными сочинениями. К весне 1944 года композитор завершил клавир и приступил к работе над партитурой. Мировая премьера балета "Золушка" состоялась в Большом театре 21 ноября 1945 года в постановке Ростислава Захарова и сценографии Петра Вильямса. Это была первая премьера театра после Великой Отечественной войны.

Новая постановка станет третьей для театра. "Наш спектакль - о любви. Но не менее важна тема Времени (в её разработке мне очень помог режиссёр Дмитрий Немотов). Её носителем стала у нас Фея. Она начинает спектакль и завершает его. Фея сопровождает Золушку, помогая, но не лишая самостоятельности. Наша Золушка деятельная: искусна в работе, не впадает в уныние. Она сама принимает решение поехать на бал, сама выходит к принцу в финале, когда он уже теряет надежду. Но она всегда ощущает свет Феи, поддержку, без которой человек не может выдержать всех испытаний жизни", - отметил постановщик Лопатин.

Большой театр Валерий Гергиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2209 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов