Большой театр представит новую постановку балета "Золушка" Прокофьева

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в конце мая представит новую постановку балета "Золушка" Сергея Прокофьева.

"На Исторической сцене Большого театра 28-31 мая состоится серия премьерных показов балета "Золушка" Сергея Прокофьева. Новую постановку осуществляет премьер балетной труппы Большого театра Вячеслав Лопатин, для которого работа над этим спектаклем в качестве хореографа-постановщика станет дебютом", - сообщили в пресс-службе театра.

Сценографом постановки выступит Сергей Рябов, музыкальный руководитель и дирижер - глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Постановка будет представлена в год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева.

В Большом театре напомнили, что Прокофьев создавал "Золушку" специально для балерины Галины Улановой. Работа шла успешно: к лету 1941 года были закончены два акта из трех. Однако начало Великой Отечественной войны вынудило композитора отложить работу на два года. В этот период Прокофьев работал над оперой "Война и мир" и инструментальными сочинениями. К весне 1944 года композитор завершил клавир и приступил к работе над партитурой. Мировая премьера балета "Золушка" состоялась в Большом театре 21 ноября 1945 года в постановке Ростислава Захарова и сценографии Петра Вильямса. Это была первая премьера театра после Великой Отечественной войны.

Новая постановка станет третьей для театра. "Наш спектакль - о любви. Но не менее важна тема Времени (в её разработке мне очень помог режиссёр Дмитрий Немотов). Её носителем стала у нас Фея. Она начинает спектакль и завершает его. Фея сопровождает Золушку, помогая, но не лишая самостоятельности. Наша Золушка деятельная: искусна в работе, не впадает в уныние. Она сама принимает решение поехать на бал, сама выходит к принцу в финале, когда он уже теряет надежду. Но она всегда ощущает свет Феи, поддержку, без которой человек не может выдержать всех испытаний жизни", - отметил постановщик Лопатин.